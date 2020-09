Przegląd prasy 7.09.2020 Pleszew, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Pleszewa

Czy to dobry czas na prasówkę? Zobacz, które wiadomości nasi czytelnicy wczoraj czytali najchętniej w Pleszewie.

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Prasówka Pleszew 7.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Powiat pleszewski. Prawie 2 miliony złotych na walkę z koronawirusem w Domu Pomocy Społecznej Ogromna pomoc w postaci prawie dwumilionowego grantu trafi do Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie. Umowę grantową podpisali: starosta Pleszewski Maciej Wasielewski, wicestarosta Damian Szwedziak oraz dyrektor ROPS w Poznaniu Grzegorz Grygiel. 📢 Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczyna nabór słuchaczy Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczyna nabór słuchaczy na nowy semestr. Uczestnictwo w zajęciach to nie tylko okazja do pogłębiania wiedzy i rozwoju, ale także do integracji w senioralnym gronie i nawiązania nowych znajomości.

📢 Największe grzyby świata: potrafią być cięższe od człowieka! Te okazy biją rekordy. Gdzie rosną? Największy znaleziony owocnik świata ważył prawie 70 kg - a więc tyle, co dorosły człowiek. Niektóre grzyby, jeśli liczyć ich masę całkowitą, wraz z podziemną grzybnią, pretendują do miana największych żyjących organizmów na ziemi. Bez wątpienia zaś ważący 1,5 kg prawdziwek stałby się chlubą każdego grzybiarza. Oto największe grzyby świata, w Polsce i za granicą. Być może rekord jest wciąż do pobicia? 📢 Jechali za szybko, stracili prawa jazdy. Jeden z kierowców prowadził na podwójnym gazie W ubiegłą środę policjanci zatrzymali trzech kierowców, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość o więcej niż 50 km/h. Niechlubny rekordzista miał na liczniku 148 km/h. Kilka dni wcześniej mundurowi zarejestrowali niebezpieczną jazdę 47-letniego mężczyzny. Przez miejscowość pędził z prędkością 117 km/h i jak się okazało miał 2,8 promila alkoholu w organizmie.

📢 Śmiertelny wypadek. Zginął 20-letni motocyklista W niedzielne popołudnie doszło do poważnego wypadku z udziałem 20-letniego motocyklisty. Niestety, obrażenia młodego mężczyzny były tak rozległe, że nie udało się go uratować.

📢 Proton A-klasa. Prosna Chocz wygrywa po raz trzeci w sezonie. Zdecydowało ostatnie 20 minut Prosna Chocz wygrała trzeci mecz w sezonie. Zespół Adriana Popławskiego pokonał Dragona Dzierzbin i po czterech spotkaniach plasuje się na najniższym stopniu podium ligowej tabeli. 📢 Dożynki powiatu pleszewskiego. Dziękczynna msza święta została odprawiona w kościele pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Broniszewicach Dziś, 6 września 2020 r., powiat pleszewski dziękował za plony zebrane z pól, łąk i sadów. Ze względu na sytuację epidemiologiczną dożynki miał symboliczny charakter.

