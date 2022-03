Przegląd prasy 7.03.2022 Pleszew. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Pleszewa

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Pleszewa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 27.02 a 5.03.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pleszew. Do Pleszewa Dzień Kobiet zawitał nieco wcześniej. Panie bawią się w Acwadorze”?

Dzień Kobiet to dla pań powód do świętowania. Jeśli impreza na Dzień Kobiet to tylko w Acwadorze. Już od kilku lat imprezy dla Pań z okazji ich święta ściągają tłumy do Prokopowa oprócz dobrego jedzenia i muzyki czekały na kobiety wyjątkowe niespodzianki

Tragedia na torach w Kaliszu. W sobotę, 5 marca wieczorem mężczyzna śmiertelnie potrącony przez pociąg Intercity relacji Szczecin Główny - Łódź Fabryczna.

KS Kosz Kompaktowy Pleszew nie dał rady na wyjeździe zespołowi z Nysy i poniósł szóstą porażkę w sezonie. Na parkiecie rządził Michał Ignerski, były reprezentant kraju.