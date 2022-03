Przegląd prasy 5.03.2022 Pleszew. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Pleszewa

Koncert z okazji Dnia Kobiet to już w Pleszewie tradycja. Po przerwie związanej z pandemią koronawirusa, w końcu się udało! Wyjątkowy i niepowtarzalny koncert w wykonaniu Sławka Uniatowskiego rozkołysał i utulił pleszewską publiczność do błogiego snu

Etui z klawiaturą do Apple iPad 11 PRO 2020 (Czarne)

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Pleszewie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Na korytarzu w Zespole Szkół Publicznych w Kowalewie pojawił się ogród wertykalny. Zielona ściana nawilża powietrze, oczyszcza je i dotlenia. Nie zapominajmy też, że rośliny działają kojąco na układ nerwowy. A w szkole może się to przydać...

Ona jest znaną na całym świecie piosenkarką, on - utalentowanym hiszpańskim piłkarzem. Chociaż dzieli ich dziesięć lat różnicy, ich związek kwitnie. Co ciekawe, nadal nie są formalnie małżeństwem. Jak Shakira i Gerard Pique się poznali? Co dziś u nich słychać?

Zaledwie rok! Tylko tyle czasu z prawa jazdy cieszył się 19-latek z gminy Chocz. Nastolatek w terenie zabudowanym miał na liczniku 117 km/h. Policjanci nie tylko ukarali go mandantem, ale również zatrzymali mu prawo jazdy