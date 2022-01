Przegląd prasy 28.01.2022 Pleszew. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Pleszewa

Przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Lekarskiej wystosowali pismo m.in. do ministra zdrowia, w którym "sprzeciwiają się, by kwalifikacja do przeprowadzenia badania była oparta wyłącznie na zalecaniach administracyjnych, a nie merytorycznych". W ten sposób odnieśli się do rozporządzenia nakazującego lekarzom POZ "udzielania pacjentom pow. 60 roku życia skierowanym do odbycia izolacji w warunkach domowych wizyty osobistej przed upływem 48 godzin".

W najbliższy weekend w Choczu odbędą się dwa turnieje piłkarskie. Dochód z obu imprez zostanie przeznaczony na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Trwają zapisy.

Tragedia na ulicy Zamkowej w Kaliszu. W czwartek w jednym z mieszkań 8-letni chłopiec został ugodzony nożem, trafił do szpitala. Rany cięte ma również jego matka. Z wstępnych ustaleń wynika, że to ona zaatakowała dziecko.