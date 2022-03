Przegląd prasy 23.03.2022 Pleszew. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Pleszewa

Członkowie i sympatycy PTTK Pleszew powitali wiosnę spacerując po urokliwym Gołuchowie. Wspólnie dotarli do kamienia św. Jadwigi czy nad miejscowy zalew.

Prasówka 23.03 Pleszew: pozostałe wydarzenia

Do Hotelu pod Plantami dotarła w poniedziałek wieczorek blisko 100-osobowa grupa uchodźców z różnych części Ukrainy. Są to matki z dziećmi oraz osoby starsze, które uciekły przed wojną. We wtorek, 22 marca, w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP odbywała się rejestracja uchodźców. Nadawano im również numery PESEL