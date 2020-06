Przegląd prasy 22.06.2020 Pleszew, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Pleszewa

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Pleszew 22.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Kolejny, już piąty, sparing po przerwie spowodowanej koronawirusem rozegrała Prosna Chocz. Zespół Adriana Popławskiego zmierzył się na wyjeździe z Koroną/Pogoń Stawiszyn.

15 czerwca 2020 r. urzędy gmin w całej Polsce rozpoczęły nabór na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego, który będzie przeprowadzany od 1 września do 30 listopada. Chętni mogą zgłaszać się do 8 lipca.