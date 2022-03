Przegląd prasy 22.03.2022 Pleszew. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Pleszewa

21 marca to pierwszy Dzień Wiosny, ale nie tylko… to także od 2005 roku Światowy Dzień Zespołu Downa. Pomysłodawcą był Stylianos E. Antonarakis – genetyk z uniwersytetu w Genewie. Wybór tego dnia to nie przypadek. To dzień narodzin świata przyrody po zimie , ale to również symbol istoty zaburzenia. Osoby z zespołem Downa charakteryzuje dodatkowy trzeci chromosom w 21 parze naszego zapisu genetycznego DNA.

20-letni kierowca bmw stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery ochronne. Mężczyzna oddalił się z miejsca zdarzenia. W chwili zatrzymania miał promil alkoholu w organizmie.