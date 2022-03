Przegląd prasy 2.03.2022 Pleszew. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Pleszewa

Jak wygląda sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej. Tysiące osób ruszyło z całej Polski, żeby odebrać znajomych, przyjaciół oraz uchodźców z ukraińskiej granicy, którzy uciekają przed wojną. Wśród nich był również Jacek Piotrowski z Pleszewa, który w trasie spędził ponad 15 godzin. Dzięki niemu do Pleszewa trafiła czteroosobowa rodzina: kobieta z dwójką dzieci oraz ojciec inwalida

To jedno z piękniejszych miejsc naszego regionu. W park-arboretum w Gołuchowie pasjonat fotografii Roman Kazimierz Urbaniak szukał oznak wiosny. Zobaczcie piękne zdjęcia zrobione w słoneczną niedzielę.

Prasówka 2.03 Pleszew: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Pleszewie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Stolica Kijowa powoli zamienia się w twierdzę. Ludzi z bronią i żółtymi opaskami jest w Kijowie coraz więcej. Codziennie zgłaszają się setki, młodzi, starzy, ojcowie z synami, są też matki, córki. Wystarczy napisać na zwykłej kartce długopisem: kim się jest, podać telefon, adres i - co ważne - opisać swoje doświadczenie bojowe czy inne przydatne umiejętności na wojnie. Potem dostają telefon zwykle o przyjęciu do struktur samoobrony, dostają broń. I ruszają, by bronić Ojczyzny.