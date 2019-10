PRZEDSZKOLE NA MEDAL. Kto prowadzi po drugim tygodniu głosowania?

Po pierwszym tygodniu głosowania największą szansę na to, by zostać Przedszkolem Roku ma Niepubliczne Przedszkole Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego, które opieką nad dziećmi zajmuje się już od 100 lat!

Na to, by zostać Najsympatyczniejszą Przedszkolną Grupą w regionie największe szanse mają natomiast „Biedronki“ z oddziału przedszkolnego w Grodzisku należącego do Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach. Nauczycielem Przedszkola Roku może zostać również ich wychowawczyni Barbara Briske, która w swoim wymarzonym zawodzie pracuje od blisko 30 lat.