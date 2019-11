PRZEDSZKOLE NA MEDAL: Już w najbliższą środę wielki finał finałów! Zachęcamy do wsparcia naszych reprezentantów

Laureatką etapu powiatowego została Barbara Briske, która prowadziła w głosowaniu niemalże od pierwszych dni trwania naszej akcji.

Jak zdradziła w rozmowie z „Gazetą Pleszewską“ zawsze chciała zostać nauczycielką, a w wymarzonym zawodzie pracuje już od blisko 30 lat.

Najlepszą placówką - decyzją naszych Czytelników zostało Publiczne Przedszkole nr 3 „Słoneczne“ w Pleszewie i to właśnie ono reprezentuje nas w finale wojewódzkim.

We wtorek 17 listopada wystartował wojewódzki finał finałów. Awansowali do niego zdobywcy pierwszych miejsc w etapie powiatowym - a warto dodać, że głosowanie zostało przeprowadzone we wszystkich powiatach Wielkopolski. Głosowanie w nim potrwa tylko do najbliższej środy, 27 listopada, do godziny 21.00

Również do 27 listopada do godziny 21 trwa głosowanie na najsympatyczniejszą grupę przedszkolną, w którym o wygraną walczą przedszkolaki z całego regionu. Na laureatów czekają nagrody, które otrzyma każde dziecko ze zwycięskiej grupy. W regionie kaliskim, w którym rywalizują grupy z naszego powiatu, największe szanse na zwycięstwo mają „Biedronki“ z Grodziska.