PRZEDSZKOLE NA MEDAL. Dziś kończy się głosowanie w etapie powiatowym!

W powiecie pleszewskim największe szanse na zwycięstwo ma Barbara Briske - wychowawczyni przedszkolaków z Grodziska. W kategorii Przedszkole Roku prowadzi natomiast Przedszkole nr 3 ,,Słoneczne". Wszystko jednak wciąż może się zmienić! To zależy od Waszych głosów!

Zwycięzcy obu kategorii z każdego powiatu awansują do etapu wojewódzkiego, który wystartuje w najbliższy wtorek i potrwa do środy, 27 listopada, do godziny 21.00.

Z kolei w trzeciej kategorii - Grupa Przedszkolna Roku - głosowanie od początku toczy się na etapie regionalnym i potrwa również do 27 listopada, do godziny 21.00.

SZCZEGÓŁY PLEBISCYTU I AKTUALNE WYNIKI ZNAJDZIECIE [TUTAJ]