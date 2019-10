Przedszkole bierze udział w programie "Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci". Dzięki zbiórce placówka może pozyskać dodatkowy sprzęt

Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka w Pleszewie bierze udział w programie "Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci". Dzięki zbiórce placówka może pozyskać dodatkowy sprzęt. - Kochani jeśli macie zbędne elektrośmieci, możecie je bezpłatnie dostarczyć do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pleszewie z informacją, że to dla naszego przedszkola. Dzięki uprzejmości PK mamy tam "swoje" miejsce. Poprzez udział w programie możemy zyskać bony na sprzęt sportowy lub biurowy. Akcja trwa do 18 października. Z góry dziękuję w imieniu dzieci - mówi Honorata Dobrowolska, dyrektor przedszkola.

W ten sposób możemy pozbyć się niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, których nie powinniśmy wyrzucać do ogólnych pojemników na odpady. Zbiórka obejmuje m.in.: komputery, telefony, drukarki, monitory, sprzęt RTV i AGD, baterie, itp.

Zaskakujące kryptonimy i przezwiska w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Kim są Daphne Clark czy Sharon?