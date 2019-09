Przedszkolaki z ,,Pszczółki Mai" odwiedziły bibliotekę

Darmowe wyprawki czytelnicze czekają na młodych mieszkańców gminy!

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzycy przystąpiła do projektu „Mała Książka – Wielki Człowiek” realizowanego przez Instytut Książki. Do odebrania są już darmowe wyprawki czytelnicze dla dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 6 lat) z terenu ...