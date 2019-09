Przedszkolaki z Marszewa z wizytą w bibliotece

,,Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy", czyli przedszkolaki w akcji Sprzątanie Świata

Dzieci z Przedszkola nr 3 ,,Słonecznego", jak co roku wzięły udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Temat tegorocznej edycji to „Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!”. „Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, ed...