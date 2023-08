Przedszkola w Pleszewie w roku szkolnym 2023/2024. Lista dostępnych placówek

Niepubliczne przedszkola w Pleszewie działają zgodnie z przepisami, które są określone w statucie i w oparciu o nie przeprowadzają rekrutację. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. W większości przypadków o tym, czy dziecko zostało przyjęte decyduje kolejność, z jaką wpływały zgłoszenia. Następnie pierwszeństwo mają zazwyczaj dzieci, które chodziły do danego przedszkola już wcześniej. Pod uwagę bierze się także okoliczności takie, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Więcej informacji na temat rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 uzyskasz na stronie internetowej albo w samej placówce.

Do przedszkola można zapisać dziecko, które w momencie rozpoczęcia roku szkolnego rocznikowo ukończyło 3 lata. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest, że ma ukończone zaledwie 2,5 roku, zdecydować o tym może bezpośrednio placówka.

Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 w placówkach publicznych w Pleszewie uzyskasz na ich stronach, a także na stronach urzędu miasta. Kryteria dotyczące rekrutacji to między innymi wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, czy też objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Zapisy odbywają się poprzez internetowe platformy bądź w formie tradycyjnej, a więc samodzielne przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Dlaczego Twoje dziecko powinno iść do przedszkola w Pleszewie?

Edukacja przedszkolna jest ogromnie ważna w sferze rozwoju dziecka. Jej głównym celem jest przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Do tego, dziecko będąc w przedszkolu poznaje zasady funkcjonowania w grupie. Następuje u niego rozwój w obszarze społecznym i emocjonalnym. Uczy się tam, jak rozmawiać z innymi dziećmi, komunikować swoje potrzeby i wyrażać emocje.