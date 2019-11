Z regionu: 30-latek rozbierał się w piekarni. Został zatrzymany przez policję

We wtorek po godz. 7 doszło do zatrzymania 30-latka z Ostrowa Wielkopolskiego. Mężczyzna wszedł do piekarni przy ulicy Wrocławskiej i zaczął się rozbierać. Pracownicy wezwali ochronę i policję.