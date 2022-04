Protector. Dokładnie 10 lat temu zamknięto klub Protector. Bawili się tam również pleszewianie [ZDJĘCIA, WIDEO]

Protector. 10 lat temu zamknięto klub Protector

Początki jednej z największych dyskotek w regionie sięgają roku 2001. Wówczas klub zlokalizowany był przy ulicy Lotniczej. Dyskoteka cieszyła się ogromną popularnością również wśród mieszkańców Pleszewa i znana była z najlepszej muzyki, DJ Krecika gwizdków czy białych rękawiczek.

W 2004r. dyskoteka ze względu na sporą popularność, dyskoteka została przeniesiona w znacznie większy lokal przy ulicy Staroprzygodzkiej. Protector w Ostrowie Wielkopolskim był jednym z największych klubów w Polsce: 3 sale taneczne, 6 barów, świetna muzyka, nowoczesny wystrój i tłumy młodych ludzi, które co tydzień podążały na "Protka". Z biegiem czasu popularność Protectora w Ostrowie spadła, 28 kwietnia 2012 roku klub ogłosił pożegnalną imprezę.

- To była zdecydowanie najlepsza dyskoteka w Polsce! Do "Protka" zjeżdżały tłumy! Dobra muzyka i dobre towarzystwo, to była podstawa - wspominają "imprezowicze"