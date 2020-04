Prokuratura sprawdza, czy doszło do sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób

- Przedmiotem postępowania są dwie kwestie. Pierwsza dotyczy opieki sprawowanej nad pacjentami w Krotoszynie, a druga transportu dwóch pacjentów do Pleszewa. Mówimy tutaj o bardzo wczesnym etapie postępowania. Zawiadomienie trafiło do nas 6 kwietnia, dzisiaj mamy 10. Niezbędne czynności zostały zaplanowane i są wykonywane - wyjaśnia prokurator Maciej Meler, rzecznik prasowy ostrowskiej prokuratury, która gromadzi materiał dowody w postaci m.in. dokumentacji medycznej z obu szpitali, przesłuchiwani będą również świadkowie. Na razie czynności prowadzone są w sprawie, a nie przeciwko osobom. Chodzi o paragraf 165 kodeku karnego mówiący o sprowadzeniu niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób oraz spowodowania zagrożenia epidemiologicznego przez szerzenie się choroby zakaźnej.

Pierwszy pacjent został przetransportowany z oddziału wewnętrznego krotoszyńskiego szpitala do Pleszewa 27 marca. Drugi pacjent z tego samego oddziału trafił 30 marca. Kilka godzin później szpital w Krotoszynie otrzymał informacje wskazujące, że ośmioro pacjentów oddziału wewnętrznego jest zakażonych koronawirusem. Jak się później okazało chorzy byli również pacjenci, którzy trafili do Pleszewa. 2 kwietnia zapadła decyzja sanepidu o zamknięciu oddziału paliatywnego. Wtedy też PCM otrzymał pozytywny wynik badań dwóch pacjentów z Krotoszyna. Podjęto także decyzję o pobraniu wymazu do badań od pozostałych pacjentów i personelu szpitala. Okazało się, że zakażonych jest 6 osób pracowników i 23 pacjentów, z czego 3 już zmarło. 1 kwietnia zmarł także 75-latek, który trafił do Pleszewa z Krotoszyna, drugi z pacjentów dzień później został przewieziony na oddział zakaźny do Poznania.