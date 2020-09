Proeko IV liga. LKS Gołuchów wygrał trzeci mecz z rzędu. Drużyna Macieja Dolaty pokonała na własnym boisku Polonię Kępno

Gospodarzom szybko udało się skruszyć mur obronny drużyny z Kępna. Już w 5’ na listę strzelców wpisał się Dominik Domagalski. Na kolejne gole trzeba było poczekać do drugiej połowy. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłka znalazł się pod nogami Dawida Guźniczaka i było 2:0. Kilka chwil później Michał Grzesiek popisał się prostopadłym podaniem do Jakuba Szymkowiaka. Skrzydłowy LKS-u nie zmarnował sytuacji sam na sam z Damianem Grondowym. Gołuchowianie dopisują do swojego dorobku kolejne 3 punkty. - To był mecz z gatunku tych, które powinno się wygrywać, ale takie spotkania są bardzo trudne do momentu strzelenia pierwszego gola. Na szczęście dzisiaj szybko zdobyliśmy gola. Po dobrych 15 minutach oddaliśmy nieco inicjatywę i to rywal radził sobie lepiej. Może nie stwarzał dużego zagrożenia, ale jednak nie potrafiliśmy sobie radzić z tym faktem – komentował po meczu trener Maciej Dolata.

- W szatni rozmawialiśmy, że musimy poprawić atak pozycyjny, bo kolejny raz przeciwnik był głęboko cofnięty, praktycznie całym zespołem bronił na własnej połowie. Było nam trudno. Moi piłkarze źle się ustawiali, a jak już dobrze rozegraliśmy akcję w bocznym sektorze boisko, to brakowało zawodników wbiegających, do których można byłoby zagrać piłkę. Wiedzieliśmy jednak, że jak strzelimy drugą bramkę to będzie nam łatwiej i tak się stało. To trafienie podłamało Polonię, a trzecia bramka właściwie zamknęła mecz. Mogę mieć jedynie pretensje, że pod koniec spotkania to był już to taki radosny futbol z naszej strony. Powinniśmy iść za ciosem i strzelić więcej goli. Cieszy, że po stronie strat w tym sezonie nadal mamy tylko trzy bramki – podkreślał szkoleniowiec LKS-u. Trener gołuchowian docenia ambitną postawę gości, którzy zmagają się z kłopotami organizacyjnymi. - Duże słowa uznania dla trenera Bogdana i całego zespołu. Wiemy w jakiej są sytuacji, w jakich warunkach trenują, na jakich zasadach. Klub praktycznie nie funkcjonuje bez dotacji miejskiej. Chłopaki mają jednak w sercu swoje miasto. Zbierają się, trenują, grają i za to należą im się wielkie brawa – mówił Maciej Dolata.