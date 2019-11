Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu szuka nowego wykonawcy, który wykona prace dotyczące odcinka drogi ekspresowej S11 Kórnik - Ostrów Wielkopolski

Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej dla drogi S11 znajduje się Studium Korytarzowe (SK), które stanowi podstawowy dokument projektowy, przedstawiający nowe, drogowe zamierzenie inwestycyjne - jest to pierwszy etap procesu przygotowania inwestycji. Oznacza, że rozwiązania na tym etapie mają charakter wstępny i stanowią dane wyjściowe do dalszych analiz.

- Zakończyliśmy współpracę z dotychczasowym wykonawcą i ogłosiliśmy postępowanie na opracowania projektowe dla odcinka S11 z Kórnika do Ostrowa Wielkopolskiego. Planowany termin podpisania umowy z nowym wykonawcą to I kwartał 2020 roku- podkreśla Alina Cieślak, Główny Specjalista ds. Komunikacji w poznańskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.



Umowa na opracowania projektowe dla drogi ekspresowej S11 na odcinku Kórnik - Ostrów Wielkopolski z wykonawcą (JPL Project Sp. z o.o.) została podpisana w styczniu 2018r. Pod koniec roku wykonawca ukończył pierwszy etap projektowania (Studium Korytarzowe), który wiosną bieżącego roku pozwolił zorganizować spotkania informacyjne z mieszkańcami gmin, przez które planowana jest S11.



W połowie czerwca GDDKiA otrzymała informację o złożeniu przez wykonawcę wniosku o postępowanie układowe. - Niezwłocznie zorganizowaliśmy spotkanie mające na celu omówienie problemów biura projektowego i możliwości ukończenia opracowań projektowych - tłumaczy Alina Cieślak i dodaje, że w połowie lipca wykonawca poinformował, że na skutek m.in. wypowiedzenia umów kontrahentów oraz liczne odejścia pracowników, wycofano wniosek o restrukturyzację firmy i rozpoczęto procedowanie wniosku o jej upadłość. - Wyczerpując zapisy umowy i wcześniejsze próby porozumienia z wykonawcą, ostatecznie wezwaliśmy wykonawcę do realizacji zadania. Wykonawca nie odpowiedział na żadne z naszych wezwań. W związku z tym byliśmy zmuszeni do odstąpienia od umowy z winy wykonawcy, co nastąpiło 10 października 2019 r. Następnie naliczyliśmy dotychczasowemu wykonawcy stosowne kary umowne i niezwłocznie przystąpiliśmy do przygotowania nowego przetargu - podkreśla Główny Specjalista ds. Komunikacji.



Wyłoniony w ramach postępowania przetargowego wykonawca będzie miał za zadanie wykonanie kolejnego etapu prac projektowych czyli Studium Ekonomiczno-Techniczno-Środowiskowe, dla korytarzy przebiegu drogi ekspresowej wyznaczonych w SK, zostanie uściślony przebieg tras poszczególnych wariantów (tj. pas drogowy inwestycji), ich powiązań z istniejącą siecią drogową, czy rozwiązań dla obsługi terenów przyległych. W trakcie wykonywania opracowań projektowych, dokumentacja studialna jest konsultowana oraz uzgadniana. W ramach konsultacji społecznych (na etapie STEŚ) odbędą się otwarte spotkania z mieszkańcami, umożliwiające zapoznanie się z proponowanymi wariantami przebiegu drogi



- Planowany termin podpisania umowy z nowym wykonawcą to I kwartał 2020 r., a termin realizacji to 44 miesiące od podpisania umowy - podkreśla Alina Cieślak.

