Premier Mateusz Morawiecki mówił w Pleszewie o medialnej propagandzie opozycji i zachęcał do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość

Szef rządu Mateusz Morawiecki zaczął swoją wizytę od złożenia kwiatów pod pomnikiem Powstańca Wielkopolskiego na rynku.Podczas krótkiego przemówienia zaapelował do Polaków, by pójść na wybory i zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość. Mówił też o mediach, które wspierają tzw. "totalną opozycję". Zaapelował: "Czytajcie je na odwrót".

- Mam dwie prośby - pierwsza, żebyśmy się obudzili za miesiąc w Polsce, która może kontynuować reformy społeczne i rozwojowe dla przedsiębiorców i pracowników. Namawiajcie nieprzekonanych, by poszli do wyborów i głosowali na rząd Prawa i Sprawiedliwości. A druga - to żebyście te media opozycyjne czytali na odwrót. Jak oni piszą, że finanse publiczne będą bankrutować, to oznacza, że finanse publiczne są w najlepszej formie w ostatnich 30 latach - mówił premier rządu.

Podkreślił, że obecny rząd PiS uszczelniając system podatkowy zyskuje każdego dnia podobną kwotę co cały roczny budżet Pleszewa. - Każdego dnia mamy dodatkowe 100 mln zł, potwierdza to nawet Komisja Europejska. Polacy byli okradani w biały dzień i dopiero nasz rząd zrobił z tym porządek. Mamy wspaniały, pozytywny program na kolejnych nawet 8 lat - mówił dalej Morawiecki