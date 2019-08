Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało kandydatów w wyborach parlamentarnych. Wśród nich dwóch mieszkańców powiaty pleszewskiego

Dziedziczak podkreśla, że PiS ma cały czas bardzo pozytywne, natomiast to nie sondaże wygrywają wybory, tylko jest to decyzja wyborców.

- W październiku będzie ten decydujący moment i albo Polacy powierzą nam dalsze rządy w Polsce, albo przekażą je koalicji pana Schetyny i pana Czarzastego. My liczymy na to, że zdobędziemy zaufanie Polaków, nie unikaliśmy ich przez ostatnie cztery lata. Za chwilę ruszamy na kolejne spotkania. Chcemy rządzić samodzielnie. To najlepsza forma rządów. Polacy wiedzą, kto ponosi odpowiedzialność za to co się dzieje w kraju. Mogą to ocenić. Dotychczas mieliśmy koalicje i była to okazja dla rządzących do nie realizowania swoich obietnic. Rządzący zazwyczaj mówili "my byśmy to zrobili, ale koalicjant nie pozwolił". U nas sytuacja jest czysta. Braliśmy odpowiedzialność przez ostatnie cztery lata i niech wyborcy nas rozliczą. Liczymy na to, że będziemy mogli kontynuować dobrą zmianę - dodaje Jan Dziedziczak.