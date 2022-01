Prasówka Pleszew 8.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pleszewie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Pleszew 8.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W 2021 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej z powiatu pleszewskiego uczestniczyły w likwidacji 1065 zdarzeń. Oznacza to, że średnio strażacy wyruszali do akcji co 8 godzin i 18 minut.