Prasówka Pleszew 29.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pleszewie nie minęło Cię nic ważnego

W Pleszewskim Centrum Medycznym rozpoczęły się szczepienia personelu medycznego trzecią dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. W sumie do przyjęcia dawki przypominającej zgłosiło się prawie tyle samo osób, co podczas pierwszej tury szczepień.

Co roku 28 września, o godz. 15.00 w rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćki, spowiednika św. Faustyny, skrzyżowania ulic, place miast, miasteczek i wsi zamienią się w miejsca modlitwy, by z koronką w ręku prosić Boga o miłosierdzie dla nas i świata całego. W modlitwie połączyli się również pleszewianie, którzy modlili się pod kościołem św. Floriana w Pleszew

Nie tylko w Sejmie dochodzi do zmian klubowych. Do transferów i przetasowań w strukturach poszczególnych partii dochodzi również lokalnie. Tym razem decyzję o odejściu z Nowoczesnej podjęła radna Małgorzata Wysocka-Balcerek. Pleszewianka zdecydowała się po raz kolejny zasilić struktury Platformy Obywatelskiej

Sześciu zawodników Pleszewskiego Klubu Karate stanęło na podium X edycji turnieju "Yamabushi Cup". W zawodach wzięło udział 350 zawodników z 30 polskich klubów.

Stand up Pleszew. Damian Viking Usewicz i Michchał Pałubski. Dwóch facetów z rozmaitymi życiowymi doświadczeniami, mikrofon i opowieści, które rozbawiły publiczność do łez. Wtorkowy wieczór w Zajezdni Kultury upłynął pod salwą śmiechu. A to za sprawą występu Damiana "Vikinga" Usewicza i Michała Pałubskiego. Panowie swoim 2-godzinnym występem kabaretowym rozbawili publiczność do łez, nie szczędząc żartów z aktualnych tematów oraz samej publiczności