Prasówka Pleszew 27.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pleszewie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Pleszew 27.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisała umowę na studium wykonalności dla Kolei Dużych Prędkości między Sieradzem a Poznaniem. Ten 170-kilometrowy odcinek to część tzw. “igreka”, dzięki któremu podróż koleją z Pleszewa do Poznania skróci się do 30 minut! Prace mają ruszyć za dwa lata.