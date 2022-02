Prasówka Pleszew 25.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pleszewie nie minęło Cię nic ważnego

Stało się to czego najbardziej obawiał się Zachód. Nad ranem wojska rosyjskie przekroczyły granicę Ukrainy. – Jesteśmy gotowi na wszystko – powiedział w nocnym wystąpieniu Władimir Putin. Po agresji Rosji w całej Polsce błyskawicznie organizują się protesty, zbiórki oraz akcje pomocowe. Na znak solidarności z Ukrainą skrzydła zajezdni rozbłysły w niebiesko-żółte barwy

W czwartkowy poranek w gminie Pleszew doszło do kolizji z udziałem trzech samochodów. Sprawczyni jechała na podwójnym gazie.

Wojska Obrony Terytorialnej zabezpieczają już przemieszczanie się jednostek sojuszniczych od granicy zachodniej do granicy z Litwą, teraz dojdzie im kolejne pilne zadanie. Będą wspierać administrację państwową i samorządową w zadaniu przyjęcia uchodźców z Ukrainy. Dlatego wprowadzono nowy status do natychmiastowego stawiennictwa dla żołnierzy WOT. Żołnierze 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej mają trafić do jednostek w czasie krótszym niż 12 godzin.