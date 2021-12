Prasówka Pleszew 23.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pleszewie nie minęło Cię nic ważnego

„Podzielmy się… opłatkiem, nadzieją, miłością” - to tytuł przedstawienia jasełkowego, w którym główne role odegrali wójt Marek Zdunek oraz sołtysi z terenu gminy Gołuchów. To trzeba zobaczyć!

Całe życie zawodowe pracował jako drukarz. Po wojnie opuścił Pleszew, by po latach powrócić już z rodziną. Do dziś wesoły i życzliwy. Sylwester Stodolny to trzeci pleszewianin, który obchodził w tym roku swoje setne urodziny! Tradycyjnie z życzeniami pośpieszyli do niego zastępca burmistrza Andrzej Jędruszek oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Pleszewie Hanna Nawrot

W Koźminku (powiat kaliski) zapalił się samochód osobowy marki jaguar. Auto spłonęło praktycznie doszczętnie, ale na szczęście jego pasażerowie i kierowca zdążyli z niego wyjść, zanim wnętrze pochłonęły płomienie ognia

Mateusz Walendowski - otrzymał tytuł „Wielkopolskiego Czeladnika 2019 roku”. Wyróżnienie odebrał podczas gali konkursu „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik Roku”