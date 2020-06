Prasówka Pleszew 20.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pleszewie nie minęło Cię nic ważnego

Tata, tatuś, tatulek, ojciec... Już we wtorek, 23 czerwca każdy z nich będzie obchodził swoje święto. Stąd pomysł na stworzenie galerii pleszewskich ojców.

Dziś, 20 czerwca 2020 r., rozpoczęło się astronomiczne lata. Niestety, za oknami chmury, co chwilę pada deszcz, na promienie słoneczne musimy jeszcze poczekać.Na poprawę humoru serwujemy Wam najlepsze memy dotyczące letnich miesięcy. Internauci i na tym polu nie zawiedli.

Polskie Malediwy, Turkusowe Jezioro – to popularne nazwy zbiorników wodnych, do których zrzucane były popioły z elektrowni w Adamowie koło Turku oraz konińskich elektrowni. Jeden znajduje się we wsi Gajówka, drugi w granicach Konina. Dzięki walorom estetycznym stały się celem podróży turystów z całego kraju oraz ulubionym plenerem fotograficznym.

22 kwietnia w lesie w Kościelnej Wsi wybuchł pożar. Po dwóch miesiącach zajrzeliśmy tam, żeby zobaczyć, czy przyroda budzi się do życia.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało raport dotyczący nowych zakażeń koronawirusem. W ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 309 przypadków.

Muzeum Regionalne w Pleszewie udostępniło kilka ze swoich wystaw z ostatnich lat w formie wirtualnej. Bez wychodzenia z domu można obejrzeć także wystawę ,,Pasje pleszewian. Wodniactwo", którą w muzeum pokazywano w 2015 roku.