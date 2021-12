Prasówka Pleszew 19.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pleszewie nie minęło Cię nic ważnego

Niesamowite, poruszające to, co w każdym z nas najpiękniejsze, czyli niezwykły spektakl dla dzieci od lat 2 do 102 „O Mikołaju i jego Skrzatach” zagościł na pleszewskim Rynku w ramach Świątecznych Spotkań

Oświetlone wagoniki pleszewskiej ciuchci, świąteczne przeboje w tle i Mikołaj i pomocnice Miakołaja. Oto pleszewska Świąteczna Bana! Na co dzień kursuje na liniach komunikacyjnych, a w Święta Bożego Narodzenia roztacza świąteczny blask.