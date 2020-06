Prasówka Pleszew 19.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pleszewie nie minęło Cię nic ważnego

Trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej na nowym osiedlu przy ul. Armii Poznań. Wyczekiwane przez przyszłych mieszkańców przedsięwzięcie, realizowane jest obecnie bardzo sprawnie. Pierwsze budynki są już podłączone do wody i kanalizacji.

Wyniki wyborów prezydenckich 2020 w Pleszewie. Chcesz wiedzieć, na kogo głosowali mieszkańcy Pleszewa? Poznaj wyniki głosowania w całym kraju oraz w twojej miejscowości. Dzięki temu porównasz, jaka frekwencja była wśród wyborców w Polsce, a jaka w Pleszewie w 2. turze wyborów prezydenckich. Możesz również porównać, jak rozkładały się głosy. Dzięki temu dowiesz się, jak wyniki wyborów lokalnych mają się do ogólnopolskich.

W piątek, 19 czerwca rano, maturzyści pisali egzamin z geografii. Od lat jest to jeden z najchętniej wybieranych przez abiturientów przedmiotów dodatkowych.

Od wtorku do czwartku trwały egzaminacyjne zmagania ósmoklasistów. Uczniowie sprawdzali swoją wiedzę z języka polskiego, matematyki i języka obcego.

Pomimo pandemii koronawirusa kampania wyborcza trwa. Nie można ją nazwać radosną, ale na pewno jest fascynująca i pełna napięcia. Kandydaci na prezydenta robią wszystko, co w ich mocy, żeby zwiększyć swoje szanse na wygraną. Nie od dziś wiadomo, że ważnym elementem każdej kampanii prezydenckiej są towarzysze życia chętnych do rządzenia. Żony, partnerki i partnerzy kandydatów są „wykorzystywani” w mediach na całym świecie. Nie inaczej jest na polskim podwórku. Co wiemy o partnerach i partnerkach kandydatów na prezydenta?