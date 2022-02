Prasówka Pleszew 19.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pleszewie nie minęło Cię nic ważnego

Wichura w Dobrzycy. Burmistrz Dobrzycy Jarosław Pietrzak poinformował, że ruszyła oficjalna zbiórka środków dla osób poszkodowanych w wichurze, która największe szkody wyrządziła w Dobrzycy oraz w Sośnicy. W akcję pomocy włączyła się również Fundacja Bread of Life w Pleszewie. Jednocześnie policja ostrzega przed fałszywymi zbiórkami, które powstały na portalach.

Silny wiatr najmocniej dał się we znaki mieszkańcom Dobrzycy i Sośnicy, ale wichura wyrządziła również wiele szkód w innych gminach.

Prasówka 19.02 Pleszew: pozostałe wydarzenia

