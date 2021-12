Prasówka Pleszew 16.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pleszewie nie minęło Cię nic ważnego

Dwa samochody zderzyły się na drodze wojewódzkiej 442. Do zdarzenia doszło w Choczu, w środę, 15 grudnia 2021, kilkanaście minut przed godziną 19.

Azyl, twierdza, oaza spokoju, własne miejsce na ziemi - taki powinien być dom. Bezpieczny, przytulny, nasz. Dla znanych osób, które na co dzień wiodą intensywne życie w blasku fleszy, posiadanie własnego domu, z dala od miejskiego gwaru, to jedno z podstawowych marzeń. Zobaczcie, jak za miastem mieszkają gwiazdy!

Dawna siedziba Domu Kultury w Pleszewie przeszła już do historii. Wystarczyły zaledwie dwa dni, żeby budynek zniknął z ulicy Bogusza. Na całe szczęście pozostały wspomnienia, a tych wśród mieszkańców Pleszewa nie brakuje.

Mały Wojownik - Hubert Roszkiewicz z Jankowa w gminie Pleszew - zmagający się z nowotworem złośliwym, neuroblastomą IV stopnia, przeszedł przeszczep krwiotwórczych komórek macierzystych szpiku kostnego. To nie koniec walki. Jak można pomóc?

Burmistrz MiG Pleszew podjął decyzję w sprawie budowy fermy drobiu w Marszewie. Podobnie, jak to miało miejsce w przypadku inwestycji planowanej w Baranówku, Arkadiusz Ptak nie wyraził zgody na realizację przedsięwzięcia.

Seniorzy z Dobrzycy spotkali się przy wigilijnym stole. Świąteczne spotkanie zorganizowano w sali Gminnego Centrum Kultury.

Chłodne poranki potrafią być niezwykle urokliwe. Szczególnie, gdy oszronione gałęzie drzew i krzewów otulają promyki słońca. Szymon Furmankiewicz podczas porannego spaceru po Pleszewie, zrobił kilka zdjęć, by uwiecznić magię zimnej, acz pięknej pory roku. I Was do tego zachęcamy!

W minioną niedzielę 12 grudnia, kilka minut po godzinie 5 nad ranem dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie otrzymał zgłoszenie od funkcjonariuszy Posterunku Policji w Bralinie o zatrzymaniu do kontroli pojazdu osobowego w którym dwóch obywateli Rumuni transportowało czterech migrantów.