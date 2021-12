Prasówka Pleszew 13.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pleszewie nie minęło Cię nic ważnego

To było efektowne zakończenie świątecznego weekendu na pleszewskim Rynku. W centrum miasta odbył się spektakl fireshow pt. "Mikołaj w opałach".

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Pleszewie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Morsy po raz kolejny wróciły do wody w Gołuchowie i to do wody lodowatej. W niedzielę, 12 grudnia 2021 r. kaliszanie oraz mieszkańcy pobliskich miejscowości spędzili rutynowo zażywając kąpieli. Była świetna muzyka, humory dopisywały, a zainteresowanie było jak zwykle duże.