Prasówka Pleszew 11.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pleszewie nie minęło Cię nic ważnego

Oficjalne otwarcie ośrodka w Skorzęcinie nastąpiło 11 czerwca. Od tego dnia została czynna jest brama wjazdowa - za wjazd do ośrodka zapłacisz 10 zł. Zobaczcie, co dzieje się za bramą.

Tradycyjna procesja Bożego Ciała przeszła przez Lutynię. Wierni z tutejszej parafii w uroczystej procesji szli do czterech ołtarzy, śpiewając i modląc się w skupieniu. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Pleszewie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Dziś, 11 czerwca 2020 r., wierni obchodzą uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało. To jedno z najważniejszych świąt w Kościele katolickim.

Uroczystość Bożego Ciała w Parafii p.w. św. Andrzej Apostoła w Choczu miała zupełnie inny przebieg niż dotychczas. Ze względu na pandemię konorawirusa ojcowie franciszkanie zrezygnowali z tradycyjnego, uroczystego pochodu ulicami miasta.

W czwartek, 11 czerwca 2020 r., w całej Polsce odbyły się uroczystości Bożego Ciała. W procesji szli również wierni z Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Broniszewicach. Nabożeństwu przewodniczył ksiądz kanonik Kazimierz Klósak.

Co roku w Boże Ciało, wierni wychodzili na ulice miast i wsi – by pokazać swoje przywiązanie, swoją miłość do Chrystusa. W tym roku było inaczej. Procesja w parafii pw. Św. Floriana w Pleszewie odbyła się wokół kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej