Prasówka Pleszew 11.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pleszewie nie minęło Cię nic ważnego

Dobiegła końca zorganizowana przez sołtysów z gminy Chocz akcja charytatywna "Kobieta - Kobiecie". Zebrany dary trafiły już do koordynującej przedsięwzięcie Fundacji Humana, która przekazała je potrzebującym Ukrainkom.

Trwający remont Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie miał się zakończyć do końca 2021 roku. Wykonawca poprosił jednak o wydłużenie terminu do 20 lutego 2022 roku. Już wiadomo, że po raz trzeci wyznaczonej daty nie uda się dotrzymać. Najnowsze informacje wskazują, że wyremontowany budynek Technikum na Zielonej zostanie oddanydo użytku do końca marca br.