Prasówka 7.04.2023 Pleszew. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Pleszewa

W czwartek, 6 kwietnia, tuż przed świętami wielkanocnymi do najmłodszych mieszkańców Osiedla nr 7 "Zachodniego" zajrzał wyjątkowy gość. Mowa oczywiście o Zajączku, który tego dnia miał dla dzieci drobne upominki i słodkości. Dużą radość sprawiło również najmłodszym, sprawdzanie cóż ciekawego Zajączek zostawił dla nich w koszyczkach.

Miasta w całej Polsce się wyludniają. To niestety trend, który w ostatnich latach jest coraz bardziej widoczny. Problem spadku liczby mieszkańców dotyczy większości miast w całym kraju. Jak sytuacja wygląda w naszym regionie? Sprawdziliśmy, które miasta w Wielkopolsce wyludniły ostatnio się najbardziej. Zobacz, gdzie w regionie mieszka coraz mniej ludzi. W galerii prezentujemy 15 miast, w których ubyło najwięcej obywateli.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pleszew pozyskała ponad 88 tys. złotych z dwóch programów realizowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chodzi o projekty w ramach Partnerstwa dla Książki oraz Promocji Czytelnictwa. Książnica po raz kolejny nie zawiedzie swoich czytelników!

Akademia Kaliska kształcić będzie przyszłych lekarzy. Już niebawem rozpocznie się nabór kandydatów na studia. Senat kaliskiej uczelni podjął właśnie uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia lekarskie.

Anna Popek to dziennikarka, która swoją karierę zawodową w telewizji rozpoczęła w latach 80. Po siedmioletniej przerwie wraca do prowadzenia „Pytania na Śniadanie”, a my przyjrzeliśmy się jej stylowi ubierania, urodzie i jak się zmieniła na przestrzeni lat obecności na ekranach naszych telewizorów.