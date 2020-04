Pracownicy Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca zostali podzieleni na dwie grupy

Pracownicy pracują w systemie zmiennym. Gdy jedna grupa przebywa w Urzędzie, druga jest w domu. - Wprowadziliśmy takie rozwiązanie na wypadek, gdyby przydarzyło się coś niedobrego. Wtedy przeprowadzamy dezynfekcję gminnego obiektu i do budynku może wejść druga grupa, która będzie kontynuować pracę. Te osoby, które akurat są w domu, pozostają do naszej dyspozycji - opowiada burmistrz Jarosław Pietrzak.

Do Urzędu mieszkańcy wejść praktycznie nie mogą. Tuż za drzwiami wejściowymi ustawiona jest urna, do której wrzucają dokumenty. Te są wyciągane dopiero po 20 godzinach. - Zachęcamy do korzystania z drogi elektronicznej. Jesteśmy do tego dobrze przygotowani. W ten sposób da się załatwić większość spraw - podkreśla gospodarz gminy Dobrzyca.

Jarosław Pietrzak zastanawia się nad cząstkowym uruchomieniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. - Dostaję sygnały, że mieszkańcy mają nagromadzone śmieci, więc może zrobimy tak, że w ciągu dnia będziemy przyjmować około 10 osób. Każdą o innej godzinie, tak żeby nie tworzyły się kolejki i może częściowo uda nam się ten problem rozwiązać - mówi włodarz.