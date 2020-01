Koźminiec. W jednym z domów jednorodzinnych wybuchł pożar. Zapaliła się sadza w przewodzie kominowym.

Do zdarzenia doszło w sobotę, przed południem. - Po dojeździe na miejsce pożaru swoje działania prowadził już zastęp GBA OSP Koźminiec. Po wygaszeniu paleniska przystąpiono do przesypania komina proszkiem gaśniczym i czyszczenie go, co wykonano z podnośnika SH24 JRG PSP Pleszew i przysporzyło, niestety, nie lada problemów - relacjonują strażacy z OSP Dobrzyca.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.