Lekarka odesłała niemowlę, które połknęło agrafkę. Są zarzuty

Wracamy do sprawy półrocznego Kubusia, który połknął agrafkę. Rodzice z chłopcem udali się lekarki w Krotoszynie, ale ta go odesłała. Chłopiec trafił do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim, a potem do szpitala we Wrocławiu. Lekarce, która pochodzi z Ostrowa Wielkopolskiego postawio...