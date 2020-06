Powstała strona internetowa z kompletem informacji o pomocy dla przedsiębiorców, zmagających się ze skutkami epidemii

29 kwietnia zostały podpisane umowy na uruchomienie tzw. pożyczki płynnościowej na zwiększenie kapitału obrotowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. - Staramy się działać możliwie szybko, aby uzupełnić rządową pomoc dla przedsiębiorców z naszych zasobów środków Unii Europejskiej. Tydzień temu uchwała Zgromadzenia Wspólników Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju pod moim przewodnictwem, a dziś trzy nasze spółki, w tej właśnie chwili, podpisują umowy, które umożliwią od przyszłego tygodnia dostęp do bardzo korzystnie skonfigurowanej pożyczki na zwiększenie kapitału obrotowego firm, tak im dziś potrzebnego – relacjonował tamto wydarzenie Marszałek Woźniak.

Teraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego poszedł krok dalej z pomocą przedsiębiorcom. Nie tylko uruchamiając zarządzane przez siebie środki m.in. z UE (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020). Propozycje samorządu - dotyczące różnych form pomocy – można znaleźć w jednym miejscu: na uruchomionej stronie internetowej https://wsparcie.wielkopolskie.pl/. - To ułatwienie to kolejny etap wspierania wielkopolskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które znajdą tu precyzyjnie opisane krok po kroku kompleksowe informacje o warunkach i wymaganiach związanych z otrzymaniem pomocy. Przedsiębiorcy nie muszą więc wychodzić z biura, by zdobyć wiedzę o funduszach unijnych, a także poznać oferty i informacje o nich - podkreśla marszałek.