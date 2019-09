"Powrót do korzeni ludowych”. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Gizałki zrealizowało projekt promujący lokalne dziedzictwo i tradycję

Niedawno stowarzyszenie realizowało projekt pod nazwą „Oblicze kultur starodawnych – tradycje Nocy Kupały”, który stanowił piękną podróż do przeszłości. - Magia dawnych tradycji była okazją do integracji mieszkańców różnych pokoleń, do wspólnie spędzonego czasu i aktywności społecznej. Efektem końcowym wydarzenia była prezentacja i promocja wyrobów warsztatowych oraz degustacja potraw lokalnych wraz z ludową oprawą muzyczną - podkreślała wówczas Anna Glapa, prezes stowarzyszenia i sekretarz gminy Gizałki.

W ostatnich tygodniach był czas na realizację kolejnych przedsięwzięć. Hasłem przewodnim tym razem był „powrót do korzeni ludowych”. W sierpniu odbyły się warsztaty bukieciarstwa z wykorzystaniem elementów sztuki ludowej. - Kilkudniowe zajęcia były okazją do zaprezentowania bogactwa wiedzy i umiejętności ludowych przekazywanych z pokolenia na pokolenie - opowiada Anna Glapa. Tworzono wręcz artystyczne dzieła z kwiatów pochodzących z przydomowych ogródków, oraz ziół, nasion czy zboża.