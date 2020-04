Powiatowe Urzędy Pracy wdrażają nowe rozwiązania w związku z walką ze skutkami koronawirusa na rynku pracy

Obecnie dostępne jest dofinansowanie do pensji pracowników, o które można ubiegać się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu. W niedalekiej przyszłości Powiatowy Urząd Pracy będzie mógł zaproponować dofinansowanie do części wynagrodzeń. W pierwszym przypadku podstawowe kryterium to spadek obrotów, który musi wynosić nie mniej niż 15%, obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19, lub nie mniej niż 25%, obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego. W przypadku dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy spadek obrotów gospodarczych musi wynosić co najmniej 30% (liczymy 2 analogiczne miesiące z bieżącego i ubiegłego roku).