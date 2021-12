Powiat pleszewski. W piątek startuje trzecia świąteczna zbiórka żywności Fundacji Pomocy Dzieciom Humana

Trzecia świąteczna zbiórka żywości z Fundacją Pomocy Dzieciom Humana startuje już w najbliższy piątek. Od 3 do 9 grudnia 2021 roku w każdym markecie DINO na terenie powiatu pleszewskiego znajdziecie specjalnie wyznaczone pojemniki, do których będziecie mogli wrzucać produkty z długim terminem przydatności do spożycia. Podobnie jak w ubiegłych latach zebrane produkty zostaną zostaną podzielone i w formie świątecznych paczek, podarowane najbardziej potrzebującym mieszkańcom powiatu pleszewskiego.

Z roku na rok zauważamy rosnące zainteresowanie i zaangażowanie w naszą świąteczną zbiórkę – dzięki niej, możemy ofiarować osobom starszym, samotnym czy schorowanym odrobię życzliwości i ciepła. W 2020 roku przygotowaliśmy 100 paczek, podzielonych sprawiedliwie i równomiernie do ilości otrzymanych darów z poszczególnych gmin. Mamy nadzieję, że w tym roku dzięki pomocy i zaangażowaniu mieszkańców powiatu pleszewskiego uda nam się przygotować ich więcej. Serdecznie zachęcamy do udziału w zbiórce! - podkreślają wolontariusze. - Jeśli znają Państwo kogoś, kto znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, potrzebuje pomocy to prosimy zgłaszajcie się do nas za pomocą maila: [email protected] lub Facebooka - dodają.