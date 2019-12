Meteorolodzy ostrzegają przed wystąpieniem oblodzenia na terenie powiatu pleszewskiego.

Obszar: województwo wielkopolskie - powiat pleszewski

Ważność: od godz. 00:00 dnia 03.12.2019 do godz. 10:00 dnia 03.12.2019

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od-2°C do -1°C, temperatura minimalna gruntu od -4°C do -2°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Źródło: IMGW-PIB.