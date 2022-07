Powiat pleszewski. Przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy, KRUS-u i PSP sprawdzili, jak rolnicy przygotowali się do żniw

Sprawdzili, jak rolnicy przygotowali się do żniw

Jak rolnicy z powiatu pleszewskiego przygotowali się do żniw? Sprawdzili to przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. A wszystko po to, żeby tegoroczne żniwa miały bezpieczny przebieg.