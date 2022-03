Powiat pleszewski. Przebudowa dróg w Lenartowicach i Suchorzewie dobiega końca

Przebudowa dróg w Lenartowicach i Suchorzewie dobiega końca

Do szczęśliwego końca zmierzają prace modernizacyjne dróg powiatowych w dwóch miejscowościach gminy Pleszew. Na finiszu jest trzeci etap przebudowy drogi 4338P w Lenartowicach. - To odcinek o długości 0,941 km przebiegający przez centrum miejscowości w stronę Grodziska. Inwestycja rozpoczęła się w 2021. Pozostało tylko ułożenie ostatniej warstwy asfaltu, tzw. warstwy ścieralnej grubości 4 cm - informuje Tomasz Wojtala, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Pleszewie. Na wlocie od strony Grodziska zostanie zamontowany radarowy wyświetlacz prędkości. Powstaną również trzy nowe przejścia dla pieszych - jedno podświetlane z zestawu solarnego, dwa z oznakowaniem aktywnym. Koszt inwestycji to 2,1 mln. Samorząd pozyskał na to zadanie 50% dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Droga zostanie oddana do użytku w kwietniu. Budowę realizuje Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Marzyński z Jarocina.