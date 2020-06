Powiat pleszewski. Nie będzie prądu. Sprawdź, gdzie!

Planowane wyłączenia w powiecie pleszewskim:

Gmina Gizałki

05.06.2020, godz. 08:00–09:00, Ruda Wieczyńska nr: od 7 do 29 oraz od 55 do 67

06.06.2020, godz. 09:00–13:00, TOMICE ul. Wrzesińska numery parzyste 4 do 22 numery nieparzyste 17–57 ul. Kręta 3–6 ul. Leśna cała ul. Krótka cała

Miasto i Gmina Pleszew

05.06.2020, godz. 09:00–13:00, Pleszew Hallera od 2 do 12, Prokopowska 1, Niesiołowskiego 1, Bojanowskiego 9, 8

Gmina Gołuchów

08.06.2020, godz. 08:30–10:30, Jedlec 111–114 Macew 20 26

17.06.2020, godz. 08:30–10:30, Jedlec 111–114 Macew 20 26