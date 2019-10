Powiat pleszewski. Kolejny weekend z grzybobraniem w roli głównej?

Jakie grzyby udaje się zebrać w naszym powiecie? Jak informują Czytelnicy, w naszych lasach nie brakuje podgrzybków czy maślaków. Pojawiają się także różne gatunki szlachetnych borowików czy opieńki. A na jakie grzyby Wy trafiacie w powiecie pleszewskim? Internauci donoszą, że wystarczą dwie godziny spaceru w lesie, by wypełnić koszyki pysznymi grzybami.

Oczywiście, każdy miłośnik grzybobrania powinien przestrzegać podstawowych zasad, które pozwolą mu cieszyć się walorami smakowymi zbiorów bez obaw przed zatruciem. Przypomina o tym również pleszewski Sanepid:

- Nie wolno rozpoznawać gatunków grzybów na podstawie ich gorzkiego smaku -istnieją gatunki śmiertelnie trujące, posiadające przyjemny, słodkawy smak, np. muchomor sromotnikowi, muchomor wiosenny.

- Jako początkujący grzybiarz zbieraj tylko grzyby rurkowe. W tej grupie nie ma grzybów śmiertelnie trujących i występuje dużo mniejsze ryzyko zatrucia niż w przypadku grzybów blaszkowych.

- Zbieraj wyłącznie grzyby zdrowe, a także wyrośnięte i dobrze wykształcone. Młode grzyby, bez wykształconych cech danego gatunku, stanowią najczęstszą przyczynę tragicznych pomyłek.

- Grzyby należy wykręcać z podłoża, a miejsca po nich przykrywać leśną ściółką, dzięki czemu zapobiega się wysychaniu grzybni.

- Zbieraj grzyby do koszyków bądź pojemników przepuszczających powietrze. W żadnym przypadku nie korzystaj z foliowych reklamówek, gdyż grzyby w nich przechowywane powodują zaparzanie owocników i przyspieszają ich psucie.

- Nigdy nie zbieraj grzybów rosnących w rowach, na skraju lasu oraz w okolicach będących skupiskiem odpadów, takich jak zakłady produkcyjne lub drogi o dużym natężeniu ruchu, ponieważ grzyby wchłaniają z otoczenia metale ciężkie i inne zanieczyszczenia.

- Nie zbieraj grzybów znajdujących się pod ochroną prawną i nie niszcz grzybów niejadalnych i trujących, ponieważ są pokarmem dla leśnych zwierząt i stanowią istotny element biocenozy lasu.

- Nie należy zbyt długo przechowywać zebranych grzybów ani potraw z nich przygotowanych, gdyż grzyby psują się bardzo szybko i powstają w nich substancje toksyczne.

- Nie podawaj potraw z grzybów małym dzieciom oraz osobom starszym i chorym.

- Jeżeli po spożyciu grzybów wystąpią nudności, bóle brzucha, biegunka, skurcz mięśni, podwyższona temperatura, należy sprowokować wymioty i natychmiast zgłosić się do lekarza. Obierzyny grzybów, resztki potrawy, wymiociny stanowią ważny materiał do ustalenia przyczyny zatrucia i pozwalają zastosować właściwe leczenie.