Powiat pleszewski. Jacy fachowcy potrzebni są na rynku pracy?

- Ochotnicze Hufce Pracy, które są nastawione na pomoc młodym ludziom będącym w trudnej sytuacji życiowej -dawno temu przewidziały, że wiele zawodów będzie wracało do łask i pracodawcy będą poszukiwali konkretnych fachowców. Wielkopolska to bardzo dobrze rozwinięty gospodarczo region. Słynie m.in. z przemysłu meblarskiego, ogrodniczego czy odzieżowego, czyli tych sektorów, w których my kształcimy młodzież. Zapotrzebowanie rynku na rzemieślników jest więc spore - wyjaśnia Krystian Piasecki, dyrektor Centrum.



Według prognoz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na 2020 rok, który regularnie przygotowuje "barometr zawodów" - do branż deficytowych w powiecie pleszewskim zalicza się m.in. zawód stolarza, kucharza, fryzjera czy krawca. Poszukiwani są też ogrodnicy i budowlańcy.

- Obserwujemy, że ta tendencja od lat jest wzrostowa. Nie wszystko da się zrobić maszynowo, a wiele osób zaczyna doceniać branże hand made. Mam tu na myśli m.in. krawiectwo, które po stolarstwie zaczyna przeżywać też renesans. Obserwujemy również, że rozwija się sektor beauty, do których zalicza się zawód fryzjera. Gastronomia też nie zostaje w tyle, bo pracodawcy wciąż poszukują kucharzy i cukierników - dodaje dyrektor.