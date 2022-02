Powiat pleszewski. IMGW znów ostrzega przed silnym wiatrem. Możliwe również burze.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej znów ostrzega przed silnym wiatrem

Znów mocno powieje. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla powiatu pleszewskiego ostrzeżenie pierwszego, najniższego stopnia. Synoptycy prognozują wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 do 40 km/h, a w porywach nawet do 90 km/h. Powieje z zachodu. Lokalnie możliwe są burze. Ostrzeżenie obowiązuje w poniedziałek, 21 lutego 2022 roku, od godziny 3 do 17, ale może być aktualizowane. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80%.